La Federnuoto ha stabilito i gironi del prossimo campionato di serie B, a cui parteciperà la Nc Civitavecchia. A sorpresa i rossocelesti non sono stati inseriti nel raggruppamento laziale, ma sono stati collocati nel girone 1, sicuramente più dispendioso per quanto riguarda le trasferte. Il sette di Marco Pagliarini affronterà le liguri Aragno, Lerici, Rapallo, San Giorgio e Locatelli, gli umbri del Perugia, le marchigiane Osimo e Tolentino, e i toscani del Livorno. Nessuna di queste squadre ha disputato, in tempi recenti, la serie A2 maschile. Davvero difficile capire i motivi che hanno portato al congiungimento della Nc Civitavecchia al raggruppamento della parte alta dell’Italia e non con quella del girone 3, dove è vero che c’è la difficile trasferta di Bari, ma ci sono anche sei squadre della provincia di Roma. E tra l’altro questo raggruppamento è formato da nove squadre e non dieci, come solitamente funziona il campionato di serie B e come è stato modellato proprio il raggruppamento nel quale è stata inserita la Nc.

