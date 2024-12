Le cose nel campionato di Serie B stanno andando divinamente, con il primo posto in classifica a quota 27, figlio di nove successi in altrettante gare, e la possibilità di andare a disputare i playoff con una situazione molto favorevole.

Ma, in questo momento, arriva una notizia negativa per la capolista Nc Civitavecchia.

I rossocelesti dovranno fare i conti, da qui al termine della regular season, con la defezione di Mattia Greco, che lascerà Civitavecchia per motivi di lavoro.

Il giocatore, che fa parte ormai da diversi anni della prima squadra, continuerà ad allenarsi lo stesso, con l'obiettivo di tornare a far parte del gruppo a maggio, una volta risolte le questioni lavorative, in occasione dei playoff, per i quali sembra essere sempre più sicura la presenza del sette di Aurelio Baffetti.

RITORNO PREVISTO PER I PLAYOFF

Una defezione importante, insomma, la quale non dovrebbe comunque influire sull’andamento della stagione dei rossocelesti, forti di un roster competitivo per la categoria e di 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

IL PROSSIMO TURNO

Intanto Romiti e compagni avranno circa due settimane per metabolizzare l’assenza di Greco e preparare al meglio la gara interna contro il Livorno Aquatics, in programma sabato 2 marzo alle 17 al PalaGalli di Civitavecchia, un altro step importante verso un ritorno in Serie A2 che tutti gli appassionati di pallanuoto auspicano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA