Dopo la settimana di pausa dello scorso weekend, riprende con una sfida all’apparenza non molto insidiosa il campionato di serie B per la Nc Civitavecchia.

Alle 17 primo scatto al centro al PalaGalli per la gara contro il Livorno, nel quadro della prima giornata di ritorno del girone 2.

I rossocelesti partono chiaramente favoriti, avendo vinto tutte le partite, facendo nove su nove e quindi 27 punti in classifica, con +8 di vantaggio sulle inseguitrici Aragno e Lerici, mentre i toscani sono al terzultimo posto.

C’è da dire anche che i labronici all’andata diedero qualche colpo ai ragazzi allenati da Aurelio Baffetti, che, dopo una partenza timida anche per via dell’emozione dell’esordio, riuscirono a fare loro la partita successivamente.

Chissà se i livornesi riusciranno a resistere alle vampate dei civitavecchiesi, oppure se questa sarà l’ennesima dimostrazione che nel girone nessuno riesce a fermare la Nc.

«Sarà uno scontro abbastanza fisico – spiega il marcatore Marco Muneroni – come è stato anche all’andata. Loro sono una squadra che segna tanto, anche se è terz’ultima, non dobbiamo assolutamente sottovalutarla. Come tutte le partite che abbiamo affrontato finora, scenderemo in acqua concentrati, sapendo che questa volta avremo anche il sostegno del nostro pubblico in casa. Il fatto di riuscire a gestire meglio le partite è il nostro punto maggiore, a cui va aggiunto il merito di riuscire a chiudere spesso le partite nei primi due tempi, questo grazie anche al lavoro che stiamo facendo con mister Aurelio Baffetti».

I dati sono tutti per la Nc e sicuramente dalle parti del PalaGalli saranno molto contenti del fatto che vengano snocciolati. I civitavecchiesi sono il migliore attacco, non solo del girone, ma anche di tutta la serie B con 110 reti segnati.

Inoltre hanno anche la seconda miglior difesa di tutti e quattro i gironi della categoria con 61, meglio ha fatto solo il Bari con 60.

Il Civitavecchia è nel novero esclusivo delle squadre di categorie nazionali che hanno vinto tutte le partite finora, tra queste ci sono la Pro Recco di Marco Del Lungo, la Florentia in serie A2 maschile e l’Orobica in serie A2 femminile.

«Sarà una bella partita quella contro il Livorno – spiega il mancino Federico Iorio – all’andata c’era veramente un bel pubblico. Spero in una bella prestazione da parte nostra anche in questa circostanza, Stiamo facendo un bel lavoro, sia del punto di vista offensivo, che difensivo. Dietro stiamo andando bene, ma anche davanti stiamo macinando gol».

Per dirigere Nc Civitavecchia-Livorno è stato designato l’arbitro Alessandro Naccari di Messina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA