Entra sempre più nel vivo il progetto serie A1 per la Nautilus. La società verdazzurra annuncia l’arrivo dagli Stati Uniti dell’attaccante Sydney Devroedt, classe 2002. Dopo Martina Brandimarte e Martina Abrizi, ecco la terza giocatrice che andrà a rinforzare il team del direttore sportivo Mario Bianchi e del direttore tecnico Daniele Lisi per il campionato che comincerà in autunno. Devroedt ha giocato le ultime due stagioni con la squadra di pallanuoto della Long Island University, segnando oltre 100 goals a stagione con la calottina delle Sharks.

È stata nominata più volte come miglior realizzatrice della settimana e alla fine dello scorso campionato è stata nominata come migliore giocatrice della stagione. Per la statunitense è la prima esperienza all’estero e per la Nautilus è la prima giocatrice americana in squadra.

«Un ringraziamento di cuore a mister Michael Goldenberg – dichiara il presidente della Nautilus, Alberto Braccini – che la ha allenata dai 13 ai 16 anni, e che ci ha confermato le qualità sia sportive che umane di questa giovane atleta. Un ringraziamento particolare anche a Waterpolo Transfermarkt che ci ha accompagnato nella trattativa e che ci ha consentito di portare in Italia, nella nostra squadra, una giocatrice di tale livello. Dall’altra parte questo dimostra una volta di più il livello di professionalità e di attrattività raggiunto in pochi anni di attività dalla Nautilus. Non vediamo l’ora di accoglierla nel gruppo per poter cominciare la preparazione con la sua nuova squadra».

Non è la prima volta che gli Stati Uniti “approdano” in una squadra civitavecchiese. Nel 2007, sempre in serie A1, la Snc tesserò Adam Wright, che fece una carriera importante soprattutto con la Nazionale yankee, con cui vinse la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2008.

