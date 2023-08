Un riconoscimento storico e prestigioso è stato ricevuto dalla Nautilus Civitavecchia dalla Regione Lazio martedì. La Regione Lazio, nella persona del Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma e dei Consiglieri Regionali Emanuela Mari e Marco Bertucci, ha premiato la società civitavecchiese per l'incredibile promozione in A2, raggiunta ad un solo anno dalla nascita e da imbattuta. Le atlete hanno ricevuto una medaglia per lo storico risultato sportivo mentre il Presidente Alberto Braccini, il mister Daniele Lisi e il preparatore atletico Mauro Ronconi hanno ricevuto una targa che premia il merito sportivo e gestionale di tre delle figure cardine della vita associativa verde azzurra. Nella Sala Bartoloni del Consiglio Regionale del Lazio la società è stata accolta calorosamente ed è stato possibile instaurare un dialogo dove Civitavecchia, sport, merito ed impiantistica sono state le parole chiave. Proprio circa la questione impiantistica il Presidente Aurigemma si è esposto a favore della società, evidenziando il valore del gruppo che ha saputo affermare le proprie capacità nonostante le difficoltà legate alla questione impiantistica: «Le cattedrali nel deserto non servono a nessuno. Le risorse e gli impianti non servono a nulla date a pioggia e perciò stiamo tentando di individuare le associazioni che siano in grado di gestire gli impianti affinché l'impianto possa essere beneficiato non solo dalla città ma dal territorio intero. Associazioni come la Nautilus sono un esempio di capacità e competenze che sanno lavorare bene e questo si vede dalla promozione ottenuta da imbattuti. Voglio ringraziare la squadra e la società, da parte dell’intero consiglio regionale, per l’importante attività che portano avanti. Sono un esempio per tutti, a dimostrazione di come attraverso l’impegno e il sacrificio si possano raggiungere risultati straordinari».

