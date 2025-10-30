La Nautilus esce sconfitta per 22-6 dalla vasca del Rapallo nel recupero della quarta giornata di Serie A1 femminile, contro una delle squadre più forti e organizzate del torneo, reduce anche dal successo ottenuto in Germania in Champions League. Le pavonesse di Daniele Lisi hanno faticato fin dall’inizio, con le gialloblù liguri capaci di chiudere il primo tempo sul 6-0 grazie a ritmo, precisione e incisività in tutte le fasi del gioco.

Nel secondo tempo, la Nautilus ha mostrato segnali incoraggianti: maggiore aggressività, idee più chiare in attacco e attenzione difensiva hanno permesso di limitare le avversarie e di sbloccare finalmente il punteggio. Prima Puppi, con una doppietta, e poi il terzo gol di Martinez nel terzo tempo hanno dimostrato che le verdazzurre, quando entrano in partita con convinzione, possono costruire buone azioni e creare qualche grattacapo alle squadre di vertice. C'è stato anche l’apporto del portiere verdazzurro Brandimarte, che ha parato un rigore a Rosta. Nel quarto tempo, la Nautilus ha trovato ancora la rete: prima Bianchi per il quarto gol, poi Lombella per il quinto, quindi Puppi per il sesto, segnando altri momenti di orgoglio e dimostrando carattere.

Nonostante il divario netto nel punteggio, la prestazione della Nautilus evidenzia progressi e determinazione, anche se l’approccio iniziale alla gara va decisamente migliorato per poter competere più efficacemente contro le formazioni di vertice.

Curiosità: sugli spalti era presente anche uno spettatore d’eccezione, l’ex calciatore Antonio Cassano, oggigiorno molto conosciuto anche tra le giovani generazioni per il suo impatto social. L’ex giocatore della Nazionale italiana, presente per seguire la moglie Carolina Marcialis, asso del Rapallo, era accompagnato da un volto conosciutissimo della pallanuoto, come Maurizio Felugo, ora presidente della Pro Recco. La Nautilus tornerà in vasca già tra poche ore, perché domani alle 17.30 sarà di scena al centro federale di Viterbo per la sfida contro il Plebiscito Padova, altro scontro il cui pronostico sembra facile da indirizzare, ma dove la squadra diretta da Daniele Lisi dovrà provare a fare ancora qualcosa di più per non uscire sconfitta in partenza.

