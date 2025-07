La Nautilus non sta mai ferma, come dimostra il fatto che continua a riempire le pagine dei giornali locali, nonostante il campionato vinto in serie A2 si sia concluso ormai da più di un mese. Non c’è praticamente riposo per la società del presidente Alberto Braccini, ma il riferimento non è affatto votato al mercato attualmente in atto sotto l’attenzione del direttore sportivo Mario Bianchi.

Le ragazze allenate da Daniele Lisi hanno già cominciato la preparazione atletica in vista del campionato di A1, che dovrebbe partire il prossimo 4 ottobre. Al momento non ci sono certezze sulla data, ma neanche sul calendario, nonostante quello dell’A1 maschile sia già stato diffuso. Va spiegato che si tratta di una fase molto preliminare della preparazione, tra qualche “bagnetto” e qualche programma non ancora vicino ai chilometri dei primi mesi di allenamento.

Le sessioni si stanno svolgendo alla piscina del locale Morgan, nella zona Sud di Civitavecchia, sicuramente conosciuta dagli avventori della movida notturna. Ma non ci sono solo allenamenti per la Nautilus, che nei giorni scorsi ha anche organizzato un’altra festa per celebrare il salto in A1.

Giocatrici, dirigenti, parenti e amici sono stati ospitati dal centroboa Lucrezia Puppi, in campagna, di fronte ai gusti della buona tavola. Salutati anche dall’asinella Nina, il gruppo verdazzurro ha rivissuto un anno pieno di soddisfazioni, con due sole sconfitte lungo il percorso e soprattutto le tre palpitanti partite della finale playoff contro il Sori, che hanno consegnato il dolcissimo verdetto.

E proprio nello spirito dei dolci è avvenuto lo scatto che ha immortalato Tortora e compagne, pienamente presenti ad eccezione delle ragazze che sono andate via e di alcune che sono in vacanza. Ma la sensazione è che i dolci e i cibi assimilati nel corso della festa verranno ben presto smaltiti attraverso i programmi di nuoto di mister Daniele Lisi. Intanto c’è attesa per sapere quali saranno i colpi che concluderanno il mercato della formazione civitavecchiese.

