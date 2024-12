É il terzo pareggio consecutivo per la Nautilus Civitavecchia.

La partita contro Rari Nantes Florentia di domenica scorsa si è chiusa in pareggio 7-7.

Una gara emozionante è andata in scena nella vasca del Foro Italico a Roma, piuttosto che in casa come avrebbe dovuto essere da calendario, a causa di indisponibilità di spazi acqua allo Stadio del Nuoto di Civitavecchia.

La tifoseria verdazzurra ha seguito le atlete anche a Roma, cercando di accrescere la forza di una squadra che sta dimostrando di poter fare ancora di più in condizioni più serene e con maggiore continuità e frequenza degli allenamenti.

Fanno sapere dalla Nautilus: «La gara con il Florentia era un crocevia in questa fase di campionato. Tre pareggi consecutivi sono un risultato insolito nella pallanuoto di A2. É stata una partita emozionante, siamo stati in vantaggio, poi superati per due volte, ma le ragazze sono state formidabili fino al goal del pareggio e hanno reagito con una forza di volontà notevole che ci tornerà utile per le prossime partite».

©RIPRODUZIONE RISERVATA