Anticipata alle 16.30 la seconda gara in casa della Nautilus Civitavecchia.

Al Pala Galli alle 16.30 verrà disputata la quarta gara del campionato di pallanuoto di Serie A2 femminile.

Le atlete verdazzurre accoglieranno il Volturno Sporting Club con la lama tra i denti, cercando il riscatto dopo la gara persa contro Ancona in trasferta.

«Invitiamo tutti i nostri tifosi - affermano la atlete della prima squadra - e appassionati a sostenerci nella partita contro Volturno. Per noi è molto importante sentire l'appoggio e il calore di tanto pubblico».

È un invito a cuore aperto per risollevare il buon umore di una squadra che sta mettendo grande impegno nel primo anno in A2 e che cercherà di migliorare e mantenersi in una buona posizione in classifica per continuare a crescere.

A bordo vasca non mancheranno il presidente Alberto Braccini, mister Daniele Lisi, il team manager Vincenzo Pastorelli e il preparatore atletico Mauro Ronconi.

La squadra, composta da atlete esperte e giovanissime, cercherà di non vanificare il gioco migliorando l'attacco, cercando di mettere a frutto il proprio impegno e la voglia di fare bene e di far divertire il proprio pubblico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA