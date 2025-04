La Nautilus prova la vendetta nei confronti dello Sport Center Parma. Questo pomeriggio alle 14.30 le verdeazzurre faranno visita alle ducali nella terz’ultima giornata del campionato di serie A2 ed avranno tutta la rosa a disposizione. La squadra di Daniele Lisi affronterà l’unica avversaria che fino a questo momento l’ha costretta alla sconfitta, cosa avvenuta al PalaGalli lo scorso 16 febbraio, con quel 14-12 che non raccontò le tante difficoltà riscontrare dalla Nautilus, che, oltre a non stare al passo delle emiliane, ebbe tanti problemi per il picco dell’influenza. Da lì Tortora e compagne hanno riguadagnato il passo giusto, salendo fino al primo posto della classifica, che, però, hanno perso in occasione dello scorso turno, con il pareggio a viale Lazio contro il Volturno. Ma la situazione nel girone Sud è molto equilibrata, almeno per i primi tre posti, con le contendenti racchiuse nel giro di tre punti ed il Bologna che spera di rovinare la festa a qualcuna delle battistrada. In caso di successo la Nautilus sarà molto vicina alla qualificazione aritmetica agli spareggi promozione, cosa mai avvenuta nella storia recente della pallanuoto femminile locale. Per prepararsi al meglio per la gara di Parma, la squadra di Daniele Lisi è partita ieri mattina per l’Emilia e di pomeriggio ha svolto una rifinitura direttamente in loco, per poter arrivare alle massime energie fisiche e mentali per questo appuntamento. Il tecnico Daniele Lisi: «Sarà una partita diversa da quella dell’andata, sia sul piano fisico che tattico. Si sfideranno due squadre che daranno il massimo per avere la testa della classifica». Parma-Nautilus sarà arbitrata da Massimo Ponchi di Bologna, che lo scorso weekend ha diretto la Nc.

