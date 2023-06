Con tanta emozione e molto orgoglio la Nautilus Civitavecchia domani e domenica scenderà in vasca per disputare i playoff promozione valevoli per il passaggio in Serie A2.

Sicure le prime due avversarie: Sport Center Parma e Pallanuoto Mole.

In corso d'opera si conoscerà anche la 1° classificata del girone 4.

«Abbiamo chiuso la nostra regular season da imbattute e ovviamente al vertice della classifica - afferma coach Daniele Lisi - Abbiamo tutti gli strumenti per fare bene e cogliere l'occasione di riportare la pallanuoto femminile civitavecchiese nella categoria che merita. Non sono da sottovalutare fattori che potrebbero giocare a nostro sfavore, ma abbiamo strumenti, ambizione, capacità e voglia di lottare per questa promozione e lo faremo fino all'ultimo».

Scenderà in campo compatta e determinata la rosa verde azzurra, entusiasta ed unita anche dalla nuova chiamata nazionale ricevuta dalla giovanissima Lucrezia Puppi al raduno che si terrà ad Avezzano da domenica a giovedì.

Le conferme che nella società civitavecchiese si lavora bene stanno arrivando da ogni fronte e la massima valorizzazione di ciò sarebbe la promozione in A2 alla prima stagione di attività come associazione sportiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA