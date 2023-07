Il blocco storico, composto da tutte atlete locali, dopo i due innesti civitavecchiesi, si va ad allargare accogliendo il portiere canadese Marianne Caroline Bouchard-Côté. La società del Presidente Braccini strizza così l'occhio alla pallanuoto internazionale e porta a Civitavecchia, per la prima volta nella storia della pallanuoto locale, un'atleta nata e cresciuta nella pallanuoto estera. La porta verde azzurra quest'anno sarà difesa dalla giocatrice canadese Bouchard-Côté e saluterà il portiere storico Jennifer Fraticelli, che dopo tanti anni di grande contributo quest'anno ha deciso di appendere la calottina al chiodo per motivazioni personali. Il portiere canadese, classe 2001, vanta partecipazioni e risultati in importanti tornei internazionali come Perù UANA, USA UANA, Youth World Championship di Belgrado 2018 e Junion World Championship di Lisbona 2019. In più un quarto posta a Laval nel 4N e l'ultima esperienza in Francia nel campionato nazionale. Il club civitavecchiese sta puntando sempre più alto, con obiettivi ambiziosi e un progetto solido alle spalle, e questo è ciò che ha evidenziato anche Bouchard-Côté affermando: «La Nautilus si sta proiettando verso un obiettivo grande, ambizioso e che stimo totalmente. Sono orgogliosa di dire che farò parte di questo progetto e spero di rimanere a lungo per ottenere grandi cose con il club e magari arrivare a giocare nel campionato europeo LEN. Ho la sensazione che giocatrici, staff tecnico e tutto il gruppo abbiano un grande legame forte come una famiglia e per questo non vedo l'ora di unirmi a loro ad ottobre. Voglio giocare nel campionato italiano per migliorare me stessa, ricevere conoscenze da tutti e fare esperienza. Lavorerò molto duramente nella speranza di dare un contributo competitivo e competente. Go Nautilus».

