Il grande momento è arrivato. Questo pomeriggio alle 17 la Nautilus ospiterà il Sori nella gara1 della finale playoff del campionato di serie A2. Come già detto più volte in questi giorni, l’incontro si disputerà al centro federale di Viterbo, in quanto il PalaGalli non sarebbe stato reso disponibile per le civitavecchiesi. Infatti, nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta martedì scorso nella Tuscia, anche alla presenza dell’assessore all’Urbanistica e allo Sport di Viterbo, Emanuele Aronne e del presidente della Fin Lazio, Giampiero Mauretti, la Nautilus ha spiegato di non aver avuto disponibilità da parte del Comune, e nello specifico dal delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, per giocare a Civitavecchia. Infatti gli interventi di manutenzione per l’impianto cominceranno il prossimo 10 giugno, quindi a serie playoff già completata, ma Palazzo del Pincio avrebbe spiegato come i lavori potrebbero cominciare già prima e quindi non si sarebbero potute disputare le partite a viale Lazio. Una situazione che, ovviamente, non ha fatto felice la Nautilus, che in stagione, più volte, non ha potuto fare affidamento sul sostegno del pubblico verdazzurro. «Non voglio soffermarmi troppo sul valore dell’avversario che è indubbio – afferma l’allenatore e direttore tecnico Daniele Lisi – ma voglio sottolineare quanto bello e grande sia lo sport e questi eventi di grande livello, la Nautilus è riuscita ad unire per la prima volta sotto un unico tifo, due grandi città Civitavecchia e Viterbo notoriamente sempre avversarie sportive. Per noi è motivo di orgoglio e responsabilità, vogliamo essere all’altezza di tutto questo e possiamo farlo solo in un modo, quello che ci ha contraddistinto fino ad ora dando il massimo e non mollare fino alla fine. In bocca al lupo a tutte e due le squadre”. Ci si attende il pubblico delle grandi occasioni a Viterbo, con la speranza di far attecchire la passione per la pallanuoto anche da quelle parti, essendo una disciplina che non ha mai avuto grossi sussulti nella Tuscia. Sarà complicatissimo sconfiggere il Sori. È vero che le liguri si sono piazzate al secondo posto nel girone Nord, ma hanno travolto in due gare di semifinale il Parma, infliggendogli 35 reti nel corso delle due sfide svolte. La sensazione è che Tortora e compagne dovranno fare delle grandissime prestazioni per superare lo scoglio di una formazione candidatissima alla promozione in serie A1. Gara1, come detto, si gioca questa domenica. Giovedì alle 18 ci sarà gara2 in terra ligure, con l’eventuale “bella” ancora a Viterbo domenica 8 giugno alle 17. Nautilus-Sori sarà arbitrata da Giuseppe Mazzoccoli e Alessandro Cocchi, entrambi di Firenze. Il commissario di vasca sarà Giuseppe Sorgente di Pontassieve.

