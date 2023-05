Si chiude in Campania la regular season per la Nautilus in serie B. La squadra allenata dal tecnico Daniele Lisi scenderà in acqua alle ore 10, a San Prisco, in provincia di Caserta, per affrontare il Circolo Villani. Si tratta di una gara che non riveste importanza per Tortora e compagne, già sicure del primo posto e proiettate per i playoff di metà giugno ad Avezzano.

Nel frattempo arrivano buone notizie per il sodalizio verdeazzurro: «Siamo felici - fa sapere la dirigenza della Nautilus - di aver appreso dal dottor Paolo Moretti e dalla stampa nazionale la sua convocazione nello staff dell’Under 20 maschile guidato da Brancaccio. Auguriamo a Paolo buon lavoro».

Una bellissima notizia per la società verdeazzurra che si aggiunge ai risultati raggiunti nelle ultime settimane.

La Nautilus timbra due volte color azzurro con la giovanissima Lucrezia Puppi al collegiale Under 16 femminile e il dottor Paolo Moretti nello staff Under 20 maschile. Moretti ha iniziato il suo percorso alla Fin come medico della Nazionale di pallanuoto maschile categoria Under 15 e da quest'anno seguirà anche l'Under 20 maschile che si sta preparando al mondiale che si disputerùà in Romania dall'11 al 18 giugno. Questa convocazione, già ufficiosa nel momento in cui la Nautilus ha stretto l'accordo con Moretti per entrare a far parte del gruppo e seguire tutte le atlete verdeazzurre, è un'ulteriore conferma del fatto che la società punta a collaborare e circondarsi di figure professionali altamente qualificate, specializzate e meritevoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA