Come ultima giornata del girone di andata, la Nautilus espugna la Scandone di Napoli nel campionato di serie A2, piscina che conosce molto bene il nostro tecnico Lisi, che ha fatto della squadra pluri-campione d’Italia con il Posillipo, per 16-8.

Risultato mai in discussione, grazie all’interpretazione che le ragazze hanno saputo dare alla partita.

Sin dalle prime fasi si è notata la differenza di valori in questo match, giocato nella maniera migliore da parte di Tortora e compagne, che hanno dimostrato in tutti e quattro i tempi di essere superiori rispetto ad una squadra che non esce ridimensionata e con cui le verdazzurre dovranno battagliare fino al termine del campionato.

Protagonista, anche questa volta, Aurora Bianchi, che ha firmato cinque reti. Triplette per Tortora e Avdic.

Con questo successo la Nautilus è al comando del girone Sud da sola e tornerà in vasca il prossimo 16 marzo, dopo la pausa del prossimo weekend, per cominciare il girone di ritorno con la sfida interna contro il Vis Nova.

Le parole di mister Lisi: «Espugnare la Scandone, tempio della pallanuoto italiana, non è mai semplice. Si torna vincitori solamente grazie alla presentazione di gruppo. Bravi tutti, dalla dirigenza, al preparatore atletico e alle atlete».

«Partita nettamente dominata fin dal primo minuto - dichiarano dalla Nautilus - contro una squadra che si trovava al comando della classifica con noi. La squadra è arrivata all' appuntamento dopo una settimana dove l'influenza ancora l'ha fatta da padrona. Nonostante tutto le ragazze hanno sfoderato una prestazione con la P Maiuscola dimostrando di volere i tre punti e meritare pienamente la testa del girone e di essere in grado di affrontare qualsiasi compagine a viso aperto e senza paura. Chiudiamo il girone d' andata consapevoli di non aver ancora fatto nulla. Approfittiamo di questa sosta per recuperare le forze e qualche malanno. Complimenti alle ragazze e al Mister. Vogliamo dedicare questo primato a Giampiero Romiti, per il quale ricorrono i tre mesi dalla scomparsa. Giampiero è sempre stato vicinissimo alla nostra squadra e alla nostra società, siamo sicuri che lo sia ancora adesso».

