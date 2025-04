La Nautilus non disputerà le ultime due partite della regular season del campionato di serie A2 al PalaGalli. La voce andava rincorrendosi da qualche tempo ed è diventata realtà negli scorsi giorni, quando sono stati diramati i programmi gare delle ultime due giornate della categoria cadetta. E, come si vede da quanto scritto, la formazione di Daniele Lisi giocherà questa domenica alla piscina romana di Valco San Paolo alle 15 contro la Rari Nantes Bologna e poi concluderà la fase regolare l’11 maggio alle 14.30 con un’altra gara “casalinga”, che, però, verrà giocata a Viterbo contro le Napoli Lions. «Tale decisione, anche se a malincuore – affermano dalla Nautilus – si è resa necessaria, in considerazione delle recenti vicende che vedono contrapposte, la nostra società e la Nc Civitavecchia, gestore dell'impianto. Le prossime due gare possono far raggiungere un risultato storico per la pallanuoto femminile locale: i play-off. Ciò che più rammarica è che questo evento, che avrebbe dato lustro sportivo a tutta la città, qualora dovesse essere raggiunto, verrà disputato altrove. Invitiamo i nostri sostenitori e tutti gli appassionati a seguire le nostre ragazze che anche quest'anno, tra mille sacrifici personali, stanno disputando una stagione oltre ogni previsione». Se consideriamo esclusivamente la sfera tecnica e sportiva, le gare al PalaGalli non hanno portato particolarmente bene a Tortora e compagne, che non hanno disputato le loro migliori partite allo Stadio del Nuoto, dove è avvenuta l’unica sconfitta stagionale contro il Parma. La Nautilus svolge i propri allenamenti nella piccola piscina di Tarquinia e periodicamente si reca a Roma per delle sessioni con squadre della capitale, proprio con l’idea di prepararsi tecnicamente al meglio anche per quanto riguarda i punti di riferimento da avere quando si gioca la domenica in una piscina diversa rispetto a quella dove ci si allena solitamente. E mentre le civitavecchiesi sono vicine alla conquista di un primo posto nel girone Sud, che potrebbe immediatamente proiettarle alla finale playoff, è arrivata questa spiacevole notizia. E sarebbe davvero un peccato non poter vivere un appuntamento di questo genere, che rappresenterebbe un unicum nella storia recente della pallanuoto locale, a Civitavecchia e al PalaGalli.

