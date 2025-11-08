Si complica la corsa salvezza della Nautilus Civitavecchia, sconfitta 15-10 nella piscina Scuderi di Catania contro la Brizz Acireale in uno scontro diretto ad alta tensione. Le ragazze di Daniele Lisi cercavano i primi punti stagionali, ma devono arrendersi dopo una partita intensa, fisica e spesso nervosa, influenzata da un operato arbitrale fatto di espulsioni continue, che hanno spezzettato il gioco e messo in difficoltà le verdazzurre.

L’avvio era stato incoraggiante: Devroedt porta avanti la Nautilus su rigore e Di Basilio firma il 2-1. Le coccodrille siciliane reagiscono però con forza, imponendo ritmo e fisicità e chiudendo il primo tempo sul 4-3. Nella seconda frazione la Brizz allunga, mentre la Nautilus spreca tanto: due rigori falliti da Devroedt e una clamorosa occasione in controfuga pesano come macigni.

Non bastano le reti di Bianchi e Scifoni per riequilibrare il punteggio, con Lombella costretta ad abbandonare la vasca per tre falli gravi. Nel finale la Brizz dilaga fino al 15-10, nonostante i tentativi di rimonta firmati da Abrizi e da una prestazione speciale di Di Basilio, autrice di quattro reti. La Nautilus paga una difesa troppo fragile nei momenti chiave e pesanti errori individuali in fase offensiva. A fine gara tanta delusione e anche contestazioni per un arbitraggio ritenuto non all’altezza di una partita così importante per la salvezza.

Le pavonesse, guidate dal capitano Venere Tortora, restano ancora a secco di punti, ma mostrano spirito di gruppo e determinazione: servirà trasformare la rabbia in forza per ripartire negli scontri con Locatelli e Bogliasco. Ma ci sarà anche da migliorare diverse cose all’interno del gioco proposto in acqua, non è possibile sprecare così tante chance importanti nei momenti più concitati degli incontri: l’A1 non è per niente l’A2 e queste cose vengono pagate care. Anche nel reparto arretrato serve maggior compattezza per reggere l’urto contro squadre che hanno maggiore esperienza in acqua rispetto alle civitavecchiesi.

