La Mtb Santa Marinella continua a mietere successi e a confermare la sua presenza costante sulle strade sterrate del ciclocross in più regioni d’Italia, distinguendosi non solo nelle competizioni agonistiche ma anche in quelle attività che alimentano lo spirito di squadra e la passione per la bicicletta.

Nell’ambito del Giro del Veneto Ciclocross ACSI, Michele Feltre ha conquistato un prestigioso primo posto nella categoria Supergentlemen B a Torreglia.

Nel Lazio, durante la quarta prova del Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti svoltasi sui prati della Pineta Sacchetti a Roma, gli atleti del club hanno ottenuto ottimi piazzamenti: Giuseppe Calò (3º M5), Mauro Gori (4º M7), Marco Deciano (6º M6), Daniele Bagnoli (8°M6) e Federico Forti (5º M4), permettendo alla società di posizionarsi provvisoriamente all’undicesimo posto nella classifica generale a squadre dopo quattro prove.

In Toscana, Andrea Mainardi ha rappresentato la Mtb Santa Marinella alla seconda edizione della Scansa Campi a Campi Bisenzio, concludendo al sesto posto nella categoria Master 6 durante la settima prova del circuito Florence Supercross UISP sui prati del parco di Villa Moncalvo.

Sempre in Toscana, non sono mancati momenti extra-agonistici con Piermattei Gianluca, Martinelli Stefano e Gianmarchi Fabio hanno effettuato un’impegnativa ma suggestiva uscita gravel tra le strade bianche del Castello di Monteriggioni e i panorami mozzafiato di San Gimignano: un’occasione per per iniziare un ciclo di allenamenti specifici in modalità gravel, perfetta per mantenere la condizione e rafforzare l’amicizia che va oltre le competizioni.

