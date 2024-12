Nell’impegnativa attività agonistica e multidisciplinare della Mtb Santa Marinella, gli atleti del sodalizio altolaziale hanno incamerato altri ottimi riscontri nel fuoristrada e nel ciclismo su strada. Domenica 1° settembre ha avuto luogo a Lonigo ( Vicenza) la Sei Ore del Principe, terzultima prova a carattere nazionale dell’Endurance Prestige Italy, in cui i migliori risultati sono arrivati da Claudio Pellegrini (2°M6), Stefano Martinelli (3°M6), Fabio Giammarchi (4°M6), Andrea Mainardi (5°M6) e Caterina Ameglio (seconda tra le donne master). Per Lorenzo Borgi solo un ritiro per guasto meccanico nel momento in cui si trovava in seconda posizione della sua categoria master 7. Per il ciclismo su strada, a prendersi una bella soddisfazione è stato Pierluigi Stefanini, primo di categoria master 6 in Toscana a Gavorrano (Trofeo dello Scalatore). Sempre su strada buon comportamento di Massimiliano Chiavacci con il 15°posto tra i gentlemen 1 alla Granfondo Città dell’Aquila in Abruzzo. Per Stefano Martinelli il privilegio di partecipare a una granfondo cicloturistica denominata Sella Ronda Bike Day sui celebri quattro passi dolomitici Gardena, Sella, Pordoi e Campolongo portando a termine un tragitto di 53 chilometri e al via di questa manifestazione che ha fatto registrare la presenza di ben 15mila ciclisti da tutto il mondo. Soddisfazione in generale per questi risultati che hanno coronato la gran mole di lavoro e l’impegno dei singoli atleti che ricambiano la fiducia del presidente Stefano Carnesecchi e di tutti gli sponsor.

