Continuano a moltiplicarsi le occasioni di visibilità in gare di tutti i settori del ciclismo per la Mtb Santa Marinella e in diverse zone d’Italia. Il team altolaziale non poteva mancare con l’atleta Stefano Martinelli alla Castelli 24 Ore, la manifestazione di ciclismo endurance su strada disputata al centro storico di Feltre, in Veneto, con tante presenze anche dall’estero. Le squadre, composte da 8-12 ciclisti, hanno pedalato in una staffetta di 24 ore su un circuito di 1.850 metri attorno alle storiche mura cittadine e Martinelli ha avuto l’occasione di ben figurare accasandosi con la squadra Gus Bikee Team e che lo ha messo nelle condizioni di gareggiare ed essere protagonista per 614 chilometri, 49 minuti di sosta in 24 ore, 318 giri percorsi e 5.800 metri di dislivello nelle gambe. Lo stesso Martinelli ha il piacere di ringraziare il Gus Team, a nome di tutta la Mtb Santa Marinella, per non avergli fatto mancare nulla in questa avventura. Sempre tra gli stradisti, è stato Fabio Risoluti a marcare la presenza alla Granfondo Città di Latina chiudendo al quarto posto tra i gentleman 1 la propria fatica nel tracciato medio di 87 chilometri. La squadra santamarinellese è stata fresca di partecipazione a Montefiascone in occasione della Est! Est!! Est!!! Marathon in cui si sono fatti notare Marco Giannotti (25°M3) nel corto e Cristiano Mastropietro (21°M3) nel lungo. Ancora nel fuoristrada con Gabriele Faccenda, l’unico tra i partecipanti a Scheggino in Umbria per la SpoletoNorcia Gravel mentre per Aldo Olivieri ha preso il via alla 6 Ore del Castello in Piemonte a Caraglio concludendo nono di categoria over 40 tra i solitari.

