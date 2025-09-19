La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ha confermato la sua forma splendida in un fine settimana di gare, lasciando il proprio segno nelle specialità mountain bike e strada.

È stato un secondo posto di valore quello ottenuto da Fabio Giammarchi alla Sei Ore Vittoria Endurance Cup a Brembate in Lombardia. Contestualmente, Giammarchi è riuscito ad aggiudicarsi il circuito della Vittoria Endurance Cup sempre nella categoria master 6 dopo aver colto i migliori piazzamenti nell’ultima prova di Brembate e anche quelli precedentemente raccolti nelle prove di Laigueglia e Sorisole.

Daniele Bagnoli e Marcello Befani hanno marcato la presenza alla Marathon dei Castelli Romani a Lariano cogliendo rispettivamente la sesta posizione e la tredicesima tra i master 6 nel percorso point to point.

Per Gianfranco Mariuzzo, sempre nel fuoristrada, un impegno più sofr con la Jeco Gravel in Veneto di 400 km: da Jesolo a Cortina d’Ampezzo e ritorno a Jesolo (477 chilometri con 6.350 metri di dislivello) ma senza classifica per Mariuzzo che ha preso parte a questa cicloturistica a scopo di allenamento.

Nel ciclismo su strada a Gavorrano in Toscana ha avuto luogo il Trofeo dello Scalatore portato a termine da Pierluigi Stefanini in prima posizione tra i master 7.

In Abruzzo si è svolta la Granfondo Città dell’Aquila nell’ambito del circuito PedaLatium con la partecipazione di Mauro Gori (8°supergentleman A) e Massimiliano Chiavacci (18°gentleman A) nelle loro categorie di appartenenza sul tracciato mediofondo.

