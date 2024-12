VERONA (ITALPRESS) - Forte di un incredibile successo di vendite anche nell'anno appena concluso, Moto Guzzi V7 è sempre di più la regina delle roadster iconiche, un mito capace di rinnovarsi continuamente, conquistando nuove generazioni di motociclisti e mantenendo nel contempo il suo carattere esclusivo e autentico.

Al Motor Bike Expo di Verona è stata svelata una V7 in un inedito allestimento nato per celebrare un incrollabile pilastro di Moto Guzzi: i Guzzisti e il loro amore per un marchio unico al mondo.

La nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten festeggia i dieci anni di Moto Guzzi The Clan, la community ufficiale dei possessori e degli appassionati dell'aquila, nata nel 2014. In questi dieci anni, grazie a Moto Guzzi The Clan, migliaia di motociclisti accomunati dalla stessa passione per le bicilindriche di Mandello sono entrati in contatto tra loro, per confrontarsi, condividere esperienze, incontrarsi ai raduni e agli eventi organizzati dalla community per poi diventare, molto spesso, compagni di viaggio e di avventure.

The Clan riserva ai suoi membri vantaggi esclusivi ed è un luogo nel quale si creano connessioni e nascono amicizie, in pieno spirito guzzista: una community sempre più numerosa che conta oggi oltre 50mila iscritti, provenienti da tutto il mondo.

Moto Guzzi V7 Stone Ten esprime la grande vitalità della community guzzista attraverso un allestimento dall'impronta sportiva: una fascia a scacchi bianchi e neri, ispirata al logo di The Clan e bordata di rosso, percorre la parte superiore del serbatoio affiancandosi alla superficie verniciata di nero. Ai lati, il serbatoio è invece caratterizzato da una colorazione bianco pastello lucido, che contrasta con il nero dei fianchetti laterali.

La sportività è sottolineata dalle molle degli ammortizzatori verniciate in rosso e dalle cuciture rosse a contrasto della sella, anch'essa dedicata a questo modello unico. Rossa è anche l'inconfondibile aquila sui lati del serbatoio e la scritta Moto Guzzi sul canale di entrambi i cerchi ruota. Una targhetta sul riser del manubrio ne identifica l'edizione speciale.

L'equipaggiamento prevede inoltre gli specchi retrovisori "bar end", che donano alla Stone Ten un profilo ancora più filante e dinamico, e il tappo per il rifornimento in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. Le personalizzazioni si estendono anche al twin 850 Moto Guzzi, con i coperchi delle teste in un raffinato color grafite e le protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero.

L'aspetto più 'muscolare' è enfatizzato dall'impianto di scarico by Arrow con terminali marchiati Moto Guzzi, grazie al quale la Moto Guzzi V7 Stone Ten guadagna anche migliori prestazioni, sia sul fronte della potenza, che sale da 48 a 49 kW (66,5 CV) a 6700 giri/min, sia della coppia massima, che cresce da 73 a 75 Nm a 4900 giri/min. Gli scarichi Arrow che equipaggiano la versione Ten sono disponibili come accessorio per tutte le Moto Guzzi V7.

La nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten sarà disponibile dal mese di aprile presso la rete Moto Guzzi al prezzo di 10.499 Euro.foto: ufficio stampa Piaggio Group.