Il lutto per la morte di papa Francesco colpisce anche lo sport civitavecchiese. In queste ore le varie federazioni hanno annunciato la sospensione totale delle attività per sabato prossimo, giorno dei funerali del pontefice.

Coinvolto anche lo sport civitavecchiese, con le cinque squadre inizialmente impegnate per sabato prossimo, che non scenderanno in campo. La gara più importante era sicuramente quella della Ste.Mar 90 di basket sul parquet di Palocco, per la prima partita dei playout. Nella pallanuoto rinviate le gare di Nc e Ipertecnica Centumcellae, impegnate rispettivamente nelle vasche di Libertas Roma Eur e Grifone. Riflettori spenti negli impianti locali di pallavolo: non si giocheranno Comal Cv Volley-Sempione e 3epc Asp-Marino.

Ora resta da capire quando saranno recuperate queste partite. C’è anche la possibilità di ricalendarizzarle già per domenica. Comunque saranno disputate a breve, visto che siamo nel finale di stagione.