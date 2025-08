Michelle Monti sta continuando a scalare verso il vertice, senza mai rallentare. Non ci riferiamo solo a quello che fa quando va in gara, ma anche alla sua crescita nel contesto nazionale e internazionale delle Ocr. È recentissimo il doppio oro conquistato agli Europei giovanili in Danimarca, nei quali l’atleta in forza alla Dynamika è tornata a Civitavecchia con tre medaglie d’oro in tasca. Sono risultati che fanno ben sperare anche in vista del futuro, considerando che la ragazza ha solamente 15 anni e tanta voglia di proseguire il suo percorso di crescita.

«Speravo in un solo podio – afferma Michelle Monti – ma sono riuscita a conquistare tre medaglie d'oro. Perciò sono rimasta molto sorpresa e contenta di tutti questi risultati frutto di tanto lavoro e fatica. Durante la finale ho rischiato di non farcela infatti sull’ultimo ostacolo, per eseguirlo più rapidamente, sono caduta. Nonostante ciò, ho ripetuto l'ostacolo il più velocemente possibile riuscendo a rimanere in testa alle altre atlete.

Il percorso che ho fatto per migliorare è stato molto lungo e duro. Da piccola ero già abbastanza brava, ma due anni fa ho capito che se avessi voluto ottenere qualcosa mi sarei dovuta impegnare sul serio. Durante questo periodo ho sacrificato qualsiasi cosa pur di fare ciò che mi piace e il mio lavoro ha finalmente dato i suoi frutti. Allenare l'Ocr richiede molto tempo poiché comprende varie facoltà. Nell'Ocr ci sono più formati: supersprint (±100m), sprint (±400m), short (±4km), team (±6km), standard (±10km). Molto spesso gli atleti della nostra disciplina praticano più format, io, per esempio, mi concentro particolarmente su sprint e short i cui allenamenti richiedono: tecnica sugli ostacoli, corsa, trasporto peso e potenziamento».

L’estate non sarà affatto di riposo per l’asso della Dynamika e della Nazionale giovanile, perché dal 10 al 14 settembre a Goteborg, in Svezia, ci sarà il Mondiale, evento nel quale potrebbe esserci la definitiva consacrazione a livello internazionale per Monti. «Sarà sicuramente dura ottenere un risultato a livello mondiale, poiché ci saranno molte più atlete talentuose pronte a dare il tutto per tutto. Io darò il massimo sperando di ottenere un buon posto in classifica».

Michelle Monti è seguita dallo staff tecnico della Dynamika, guidato dall’allenatrice Barbara Colasanti, che si sta godendo l’imponente crescita della ragazza, che ha assumendo un ruolo sempre più importante nello sport a livello locale e non solo.

«Fare bene agli Europei era un obiettivo chiaro – sottolinea Colasanti – Michelle ha mostrato miglioramenti significativi quest'anno: ha continuato ad allenarsi con la dedizione e la costanza che la contraddistinguono, ma ha anche perfezionato le sue tecniche di corsa e gli allenamenti in sospensione, portando a risultati eccezionali. La passione di Michelle, la sua incessante voglia di migliorarsi e di esplorare, insieme all'allenamento costante e mirato, sono il suo vero segreto. Tutto ciò le permette una crescita esponenziale, quindi deve continuare proprio così e già sulla strada giusta.

Io e Mirko, i suoi istruttori, siamo davvero fieri e orgogliosi di lei. Il Mondiale sarà una sfida ancora più difficile, dove gareggerà nel formato "short" di circa 4 km. Per lei sarà la prima volta in una competizione internazionale, ma sappiamo che darà il 100%, con il sorriso che la rende unica. Come dico sempre, è una perfezionista, e affronterà questo Mondiale con la grinta e la precisione che solo lei sa mettere in campo».

