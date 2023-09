L'attesa è stata tanta, ma alla fine la missione è stata compiuta. Lorenzo Ballarati è riuscito a conquistare un grandissimo traguardo. Il tritone della Nazionale italiana ha vinto una medaglia ai Mondiali Juniores di Netanya, in Israele.

Il civitavecchiese ha portato a casa il bronzo nella gara dei 50 stile libero, fissando il cronometro sul 22"47, a 12 centesimi dall'oro ed a soli quattro dall'argento.

C'è anche un po' di rammarico, ad essere sinceri, perché con il tempo della semifinale il ragazzo allenato da Fabio De Santis avrebbe ottenuto la seconda piazza. Ma tanto impegno e tanti sforzi, dopo giorni in cui Ballarati cercava ardentemente la medaglia, sono stati decisivi, perché Civitavecchia torna sul podio a questo evento dopo 17 anni, ovvero nel 2006, quando Damiano Lestingi fece razzia di successi a Rio de Janeiro.

Ma non è ancora finita: domani e, si spera, sabato, Lorenzo Ballarati sarà nuovamente in tasca per i 100 stile libero.

«Grande emozione – commenta a caldo coach Fabio De Santis – è stata una grande gara, siamo orgogliosi e ripagati dei sacrifici e del percorso fatto fino ad ora. Sono emozionato, ma ora pensiamo ai 100 stile libero di domani, ma era importante salire sul podio ad un Mondiale».

Quindi un Mondiale che sembrava aver preso una piega non simpatica per Lorenzo Ballarati, che, dopo i primi bocconi amari, avendo sfiorato la medaglia, è riuscito a ricompattarsi ed a mettere alle spalle le gare che non erano andate come nelle attese.

Nei 50 stile libero il tritone civitavecchiese è riuscito a rimanere concentrato fino all'ultimo ed a dare tutto al momento decisivo, ricordando che in una distanza come questa ci si gioca tutto in pochissimi secondi, meno della durata di uno spot pubblicitario.

