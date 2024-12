Ancora una bellissima notizia in chiave azzurra per la Cv Skating. Dopo aver fatto man bassa di convocazioni nelle due nazionali femminili impegnate ai Mondiali di Roccaraso, il nome della società del presidente Riccardo Valentini figura anche nella lista dei ragazzi chiamati a rappresentare l’Italia per la categoria Juniores. A far parte del gruppo azzurro ci saranno Ruggero Meconi e Daniele Ceccotti. Se per il primo c’erano pochi dubbi, visto che è stato tra i trascinatori della vittoria dello Scudetto della squadra Under 18 della Cv Skating, per il secondo si tratta praticamente di una sorpresa, visto che per lui si tratta della prima volta con il tricolore. Anche lui ha accompagnato i successi a livello nazionale del club nerazzurro. L’Italia è stata inserita nel girone B in compagnia di Colombia, Stati Uniti e Cechia, con la quale debutterà lunedì alle ore 21.30.

