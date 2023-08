Sotto il sole cocente dello stadio Enrico Galli, il Città di Cerveteri si prepara in vista del prossimo campionato.

Anche ieri, infatti, il tecnico Superchi ha guidato la seduta mattutina prima del rompete le righe per la pausa di Ferragosto.

« C'è un bel gruppo - afferma il tecnico - ci siamo rafforzati con elementi di esperienza, qualitativamente utili per la Promozione. Ho delle sensazioni positive, spero di non sbagliarmi. La preparazione è importante, vogliamo arrivare nelle migliori condizioni alla prima di campionato. In tre anni ci siamo prefissati l'Eccellenza, senza escludere quello che ci spetta, dove daremo il massimo per centrare l'obiettivo».

E una squadra che ha, nel suo bagaglio, esperienza e voglia di convincere.

«Ci sono molti giovani - ha detto Di Ventura - noi più grandi saremo delle chiocce per loro, li sproneremo a dare sempre il massimo. E devo dire - continua - che guardando i due giorni di allenamento, c'è molto impegno e tanta vivacità da parte dei più giovani. Con questa maglia mi sono ripromesso di fare, tre stagioni fa l'avevo indossata per poco tempo a seguito di un infortunio al ginocchio. Ho il dovere di riscattarmi, sono convinto che il mio impegno non mancherà».

