È iniziata ufficialmente due giorni fa la nuova stagione agonistica della categoria Promozione. Dal Comitato Regionale Lazio, infatti, sono stati compilati i quattro gironi di Promozione che saranno formati da 19 squadre, di conseguenza, ogni turno, ci sarà un team che riposerà. Le squadre che compongono il girone a sono: Atletico Capranica, Atletico Vescovio, Borgo Palidoro, Citta di Cerveteri, Duepigrecoroma, Grifone Gialloverde, Indomita Pomezia, Civitacastellana, Longarina, Nuova Pescia Romana, Ostiantica calcio, Palocco, Pescatori Ostia, Pianoscarano, Morandi, Ronciglione United, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa. Il sorteggio ha messo subito di fronte il Tolfa al Santa Marinella che se la vedranno tra loro, domenica 8 allo “Scoponi”. Dunque un girone molto impegnativo che vede diverse squadre di livello come il Grifone Gialloverde, il Tolfa, il Cerveteri ed ovviamente il Santa Marinella. «Sono appena usciti i gironi e siamo stati inseriti nel gruppo A come era preventivato - dice a caldo mister Fracassa - c’è stata qualche sorpresa, sinceramente non mi aspettavo dell'esclusione del Fregene e qualche squadra romana come la Longarina Soccer, oppure l'Atletico Vescovio, L’Indomita Pomezia, sinceramente non le conosciamo benissimo ma ci informeremo. Però, è un girone molto competitivo, un girone che darà sicuramente spettacolo. Poi è formato da diciannove squadre, con un turno di riposo, dunque sarà avvincente. La prima la giocheremo subito a Tolfa. Quindi è una sfida dal sapore importante per entrambe le società, cercheremo di arrivare alla prima di campionato nel miglior modo possibile e ci stiamo impegnando, ci stiamo impegnando tanto. Adesso continueremo la fase di preparazione e state certi che saremo pronti per questo campionato».

