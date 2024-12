Bosco contro il suo passato. Oggi all’Angelo Sale arriva il Colleferro e per il tecnico rossoblù è tempo di affrontare la sua ex squadra. Non c’è molto spazio però per le emozioni e i ricordi, a questo Ladispoli servono punti per uscire quanto prima da una situazione di classifica complicata (attualmente i tirrenici sarebbero retrocessi). Entrambe le squadre hanno necessità di fare risultato, l’Academy si è rilanciata dopo la vittoria contro il Rieti e il pari prezioso sul campo della Boreale. Il Colleferro è reduce dalla sconfitta casalinga con il Pomezia e si trova forse un po' a sorpresa nella zona playout.

Il Ladispoli dovrà rinunciare al difensore centrale Barbarossa dopo l’espulsione di domenica scorsa per i nervi tesi con l’ex Casavecchia. Si è però perfettamente ristabilito l’attaccante Selvadagi, e questa invece è una bella notizia, costretto a restare in infermeria per parecchi mesi in seguito alla lesione del legamento della caviglia. Bosco è orientato a schierare in difesa Fanali, nelle ultime tre giornate impegnato a centrocampo. Per il resto ci sarà al suo fianco Tancredi con Guida e Urbani a completare il reparto con Mercadante in porta.

A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Polucci con Capanna e Merciari a supporto. Nonostante il rientro di Selvadagi, in avanti si va verso le conferme di Di Biagio e Giusto (l'uomo più in forma del momento con i suoi 4 gol in 3 gare) alle spalle dell’unica punta Cifarelli.

Designato un arbitro donna per Ladispoli-Colleferro: toccherà a Isabella Mastrippolito di Roma 2, affiancata dagli assistenti Fatjon Gega di Frosinone e un’altra collega: Jusualita Leite Do Rosario della sezione di Aprilia. Fischio d'inizio alle 11.15. I prossimi due impegni per l’Academy Ladispoli saranno due derby. Il primo con l’Aranova in trasferta e il secondo al Sale contro il Civitavecchia.

