Nello scorso fine settimana Michelle Monti della Dynamika ha conquistato il secondo posto assoluto tra tutte le donne partecipanti alla Supersprint della Fiocr organizzata a Mantova, ottenendo così la qualifica ai campionati europei a Folgaria, Trentino-Alto Adige, che si terranno dal 12 al 16 giugno, e ai Mondiali a San José, in Costa Rica, previsti dal 22 al 25 agosto. Convocata dalla Federazione Italiana Ocr Asd come atleta di interesse nazionale e internazionale, rappresenta l'Italia ai massimi livelli nelle competizioni globali. Tuttavia, Michelle si troverà anche a dover affrontare gli esami di terza media, che la scuola considerando il suo impegno eccezionale in entrambi i campi, gli ha concesso di fare in altre date.

