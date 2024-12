Iniziano con una vera e propria perla i Mondiali Master di Doha per Michela D’Amico.

L’ondina della Nuotatori Civitavecchiesi è salita sul gradino più alto del podio nella prima gara della manifestazione in Qatar, vincendo l’oro tra le donne nella categoria M50.

D’Amico ha fermato il cronometro sul 42’28” nella gara dei tre chilometri in acque libere andata in scena nel porto antico della città, con oltre un minuto di vantaggio sulla seconda classificata.

Nei prossimi giorni l’atleta allenata da Marcello Jacopucci sarà impegnata anche nelle gare in vasca.

L'Old Port di Doha

LA VITTORIA TRIONFALE

Michela D’Amico ha dominato la competizione, lasciando i suoi avversari a bocca aperta, a testimonianza di ciò proprio gli oltre 60 secondi di vantaggio sulla seconda. La sua tecnica impeccabile, la forza esplosiva e la determinazione incrollabile l’hanno portata alla vittoria. Michela ha tagliato l’acqua con grazia e potenza, conquistando l’ennesima medaglia d’oro della sua sfavillante carriera.

IL NOME DI CIVITAVECCHIA

La città di Civitavecchia può ora vantare un nuovo titolo: Capitale del Nuoto Master. Grazie alla straordinaria performance di Michela D’Amico, il nome di Civitavecchia risuonerà nei corridoi delle piscine di tutto il mondo. I Nuotatori Civitavecchiesi sono orgogliosi di averla nella loro squadra e di aver contribuito al suo successo.

UN ESEMPIO PER TUTTI

Michela D’Amico non è solo una campionessa nel nuoto, ma anche un esempio di perseveranza e dedizione. L’atleta classe 1972 dimostra che l’età non è un ostacolo quando si tratta di realizzare i propri sogni. Il suo spirito combattivo e la passione per il nuoto ispirano tutti coloro che seguono questo sport.

