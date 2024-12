Tutto pronto al Palasport di Tolfa per la riunione targata A&B Events e Team Magnesi, il cui main event sarà il ritorno sul quadrato proprio di Michael Magnesi.

A sette mesi dalla clamorosa sconfitta contro Masanori Rikiishi, il “Lupo Solitario” sfida sulle otto riprese Kevin Trana, 29enne nicaraguense residente a Cordoba, in Spagna.

Il pugile di Cave, ormai di adozione civitavecchiese, è chiamato a dimostrare di aver messo completamente alle spalle il brutto ko subito per mano del giapponese alla dodicesima ripresa, dopo aver dominato i primi dieci round.

Il favore del pronostico è ovviamente per Magnesi, attualmente numero 8 del WBC e 36 della classifica mondiale assoluta dei pesi Superpiuma.

Lo sfidante però, nonostante occupi la posizione 797, ha molta esperienza, in 38 match disputati vanta 15 vittorie, 20 sconfitte e 3 pari, ma va detto che non ha mai subito un ko; insomma, un osso duro che servirà a testare LoneWolfla, nello specifico la sua forma e la voglia di tornare a combattere per un titolo iridato il prima possibile.

Co-main event della serata sarà il titolo internazionale WBC Youth tra Rizzieri e Medina.

I match saranno trasmessi in diretta su www.Repubblica.it e sul canale YouTube fpiofficialchannel.

