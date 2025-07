Circolano ancora voci sul prossimo appuntamento di Michael Magnesi, che tornerà sul ring per difendere la cintura Mondiale Silver della Wbc. In questi giorni l’indiscrezione parla di un match non in Italia, ma nelle Filippine o negli Stati Uniti, da disputarsi, orientativamente, nel mese di ottobre. Quindi si può fare qualche considerazione, soprattutto nel caso venisse confermata la trasferta asiatica, magari cercando di scoprire qualcosa di più.

E dalla rete qualcosa arriva in soccorso. Dando uno sguardo alle prime dieci posizioni del ranking Wbc per i pesi Superpiuma, figura proprio un pugile delle Filippine, che, tra l’altro, si trova al secondo posto, appena dietro Magnesi, che occupa la terza piazza. Stiamo parlando di Mark Magsayo, soprannominato il Magn\ifico, classe 1995, di un anno più giovane rispetto a Lone Wolf.

Tra l’altro il filippino ha svolto il suo ultimo match una decina di giorni fa, vincendo il titolo vacante per le Americhe della Wbc contro Jorge Mata a Las Vegas, città dove risiede. E per prepararsi a questo incontro ha deciso di farlo al meglio, visto che si è allenato con un mito del pugilato come Manny Pacquiao, che, proprio nella riunione di Las Vegas, è tornato a combattere a 46 anni. Poco prima di salire sul quadrato, Magsayo è stato intervistato da un colosso dell’informazione mondiale della boxe, come The Ring, dove si è parlato, tra le altre cose, del momentaneo annullamento del match contro Hernandez, il numero 1 del ranking Wbc, per un infortunio del messicano.

Se il boxeur centramericano non riuscisse a recuperare, allora, come scritto nell’articolo e dichiarato da Magsayo, che si dice pronto anche ad affrontare il campione Gold Foster, si prospetterebbe un match proprio contro Magnesi. Ma a cancellare ogni dubbio saranno, eventualmente ed ovviamente, gli annunci uffiiali. Per il Lupo Solitario ci sarebbero corsi e ricorsi storici. Nella sua carriera ha disputato un incontro negli Stati Uniti, nel novembre del 2021, proprio contro un filippino, in quel caso Eugene Lagos, sconfitto ai punti. E chissà che questo ricordo non possa rappresentare un segnale positivo per il prossimo futuro di Michael Magnesi.

