Michael Magnesi is back. Citiamo la frase utilizzata dallo speaker del Tolfa Boxing Night per descrivere quanto fatto da Lone Wolf, a sette mesi dal suo ultimo incontro. Micheal Magnesi è tornato a combattere e a vincere. Il pugile guidato dal maestro Gesumino Aglioti ha sconfitto ai punti il nicaraguense Trana, di fronte ad un PalaSport di Tolfa gremitissimo, con tanti appassionati pronti a gridare ed urlare il nome di Magnesi. Con loro anche tante autorità, come la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, l’assessore allo Sport Tiziano Tedesco e il sindaco di Allumiere Luigi Landi. Tornando alla serata organizzata dalla A&B Events della manager Alessandra Branco, è stato un bel ritorno sul ring quello di Michael Magnesi, che si è districato bene in tutti e otto i round del combattimento con Trana, nicaraguense che vive in Spagna, che si è dimostrato un buon atleta. L’incontro è stato molto ruvido, a differenza di altri avversari Trana non rinunciava alla lotta, anzi, tentava di metterla sul combattimento a ridotta distanza. Magnesi ha avuto la capacità di non fermarsi a questo e a lungo andare la differenza di qualità si è vista, tanto da riuscire ad atterrare Trana. Alla fine un successo che scaccia le negatività che si erano addossate dopo la sconfitta di Colleferro con Rikiishi. Al termine dell’incontro per Lone Wolf tanti sorrisi e la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo un periodo difficile, nei quali molte persone lo hanno abbandonato, in seguito alla tremenda sconfitta contro Masanori Rikiishi.

«Tornare sul ring è stato bello ed emozionante - commenta Michael Magnesi - non vedevo l'ora di risalire sul quadrato e di tornare a casa. Ho affrontato un bravo un bravo pugile mestierante, che non regalava niente e sono dovuto stare attento per evitare che mi sopraffasse. Lui rispondeva su ogni colpo con lo stesso braccio, quindi era un pugile ben preparato. Tante persone mi sono state vicine in questi mesi, mentre altre si sono allontanate: ma non posso farci niente, fa parte del gioco e di questo sport. È bello vedere le persone che ti rimangono a fianco, ora penso solamente a inseguire il mio sogno, ovvero quello di vincere tanti titoli».

