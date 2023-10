Arriva la prima difesa del titolo di campione mondiale Silver Wbc per Michael Magnesi.

Questa sera Lone Wolf sfiderà a Roma, per la precisione alla sede della Federbocce, il colombiano Nike Theran.

Il pugile allenato dal maestro Gesumino Aglioti non può assolutamente fare a meno della vittoria per poter continuare ad inseguire i sogni che vuole far diventare realtà.

«La preparazione è andata alla grande - dichiara Michael Magnesi – fino alla rifinitura del peso. In settimana abbiamo finito con il lavoro duro e in queste ore stiamo solo lavorando per arrivare alla forma massimale sul ring. Siamo pronti per questo grande match, che attendiamo con ansia, sono pronto a dare spettacolo. Per me è un'occasione importante. Quello che era un sogno che avevo nel cassetto da piccolo, ovvero quello di diventare campione del mondo, adesso lo sto mettendo in atto e come dichiarato spesso in questi ultimi tempi, lo sto rincorrendo sempre di più».

Il maestro Gesumino Aglioti non entra nello specifico di come è stato organizzato il piano del combattimento, ma comunque lascia trasparire cosa potrebbe accadere sul ring allestito alla sede della Federbocce.

«Abbiamo lavorato nello specifico con Michael - dichiara Aglioti - su quelle che sono le sue caratteristiche. Sono state effettuate diverse variazioni e molte migliorie. Abbiamo curato la preparazione nei minimi dettagli, come sempre Michael è un atleta estremamente versatile, davvero completo ed è piacevole allenarlo, anche perché risponde perfettamente a tutte le indicazioni punti di forza. Theran, come tutti i sudamericani, è un buon combattente. Di solito - conclude il maestro - l'abbiamo visto venire avanti, non so se vorrà continuare con questo tipo di tecnica o meno, ma qualche punto di debolezza l'abbiamo individuato e cercheremo di sfruttarlo a nostro favore sul ring».

