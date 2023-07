Michael Magnesi può pianificare il suo percorso per il prossimo match. La manager e moglie Alessandra Branco ha annunciato che il nuovo incontro di Lone Wolf, per la prima difesa della cintura Mondiale Silver Wbc, si terrà il 27 ottobre, di venerdì, a Roma. Ancora da conoscere, invece, sia il nome dell’avversario che sarà all’altro angolo del ring, che la location dove l’incontro sarà ospitato. Di sicuro Magnesi vuole continuare la propria rapida scalata verso i vertici del movimento mondiale, dopo la vittoria di Valmontone ai danni dell’argentino velocissimo Ayrton Gimenez lo scorso 31 marzo. Il Lupo Solitario è attualmente numero 9 nel ranking Wbc e numero 12 per la Ibf nella categoria Superpiuma. Nelle intenzioni di Alessandra Branco, il suo assistito e marito dovrebbe affrontare un avversario di prima fascia in modo che, in caso di successo, gli permetta di potersi inserire nelle prime tre posizioni del ranking, con la speranza di essere in seguito nominato sfidante ufficiale del campione in carica.

