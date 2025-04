Impegni in trasferta per Viterbese e Sorianese nelle gare valide per la terzultima giornata del campionato di Eccellenza Laziale. Viterbese di scena domani alle 11 nella capitale per la sfida contro l’Aurelia Antica Aurelio, compagine quasi in salvo ma che ha ancora bisogno di qualche punto per celebrare con l’ufficialità della matematica il suo obiettivo primario. I gialloblu di mister Gardini sono reduci dalla larga e facile vittoria interna ottenuta nel turno infrasettimanale di mercoledì con il largo 4-0 interno contro il Fiumicino. Il presidente Salaris una volta sfumato il 2° posto ha chiesto ai suoi ragazzi di chiudere la stagione con un en-plein per cercare di arrivare quanto meno sul podio e quindi al terzo posto del Civitavecchia anche se i punti da recuperare sono ben 5 quando mancano soltanto due giornate al termine. Viterbese ancora priva del suo centrale difensivo Filosa alle prese con un infortunio. Aurelia Antica Aurelio che sul suo campo ha un bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Impegno esterno alle 11 anche per la Sorianese che affronta l’Aranova, formazione che proprio nel match di mercoledì scorso ha visto interrompere una lunga serie positiva con la sconfitta rimediata per 1-0 a Ladispoli. Cimini vicinissimi alla salvezza e che vogliono un risultato positivo per centrarla il prima possibile. Il resto del programma della terzultima giornata è il seguente: oggi alle ore 11 Boreale-Ottavia, Colleferro-W3 Maccarese, Fiumicino-Valmontone, Luiss-Pomezia, Romulea-Rieti, Tivoli-Certosa. Alle 16.30 Civitavecchia-Academy Ladispoli.

