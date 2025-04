Congedo casalingo per la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria Viterbo che domani alle 18 al PalaMalè ospita il team emiliano dell’Ozzano nell’ultima gara del Play In Gold. Viterbesi purtroppo tagliati fuori dalla possibilità di piazzarsi tra le prime otto e quindi di poter accedere ai playoff dopo un a seconda fase in cui alla Stella Azzurra è girato un po’ tutto storto tra infortuni e un vistoso calo di rendimento al cospetto delle forti compagini del girone E che hanno dimostrato di avere maggiore caratura rispetto alla maggior parte delle avversarie affrontate nella prima fase. Questo il programma completo della dodicesima e ultima giornata del Play In Gold: giocata venerdì 25 aprile Italservice Loreto Pesaro–StellaEbasket 73-63. Domani alle 18 Matelica – Esperia Cagliari, Carver Cinecittà Roma-Attila Jr Porto Recanati, Stella Azzurra We Com Ortoetruria-New Flyg Ozzano, Nuovo Basket Aquilano-Svethia Pallacanestro Recanati, Amatori Pescara-Bramante Pesaro. Questa la classifica: Matelica 28; Italservice Loreto Pesaro 28 (una gara in più); Svethia Pallacanestro Recanati 26, Carver Cinecittà Roma 22, StellaEbasket 22 (una gara in più), Attila Jr Porto Recanati 22, New Flyg Ozzano 20, Esperia Cagliari 20, Bramante Pesaro 20, Amatori Pescara 18, Stella Azzurra We Com Ortoetruria 16, Nuovo Basket Aquilano 12 . Le prima otto accederanno ai playoff.

