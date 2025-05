Traguardo speciale per il settore giovanile dell’Atletico Civitavecchia. La squadra Under 15 gialloblu ha ottenuto l’accesso ai playoff regionali. La notizia è diventata realtà dopo il 3-0 ai danni del Gorilla nel match disputato al San Liborio Stadium. Le ragazze allenate dalla presidentessa Olimpia Santoro hanno acciuffato il terzo posto del girone, l’ultimo per accedere agli spareggi decisivi, con 33 punti e tre lunghezze di vantaggio sull’Accademia Sabina primo pretendente, in un girone che annoverava anche nomi importanti come Fb5 ed Eventi Futsal, oltre alla Roma. «Abbiamo raggiunto i playoff in un'annata straordinaria per le nostre giovani atlete 2010/2009 – afferma mister Santoro – con alcuni innesti 2012, appartenenti all'under 13. Si tratta di atlete molto interessanti. L'attenzione ed i meriti vanno ovviamente alle ragazze, che hanno costruito e centrato questo primo obbiettivo, approdare ai play off regionali dell’Under 15. Si continua a lavorare per la prima gara che ci sarà domenica prossima. Siamo in attesa dei sorteggi per capire chi sarà l'avversario, ma di certo le nostre atlete si faranno trovare pronte». Un ottenimento speciale per la realtà presente a San Liborio, che vanta di avere l’unico settore femminile nel comprensorio, nonostante la grande crescita fatta nel mondo “rosa” a livello nazionale. L’Atletico dispone di atlete nate dal 2017 al 2006 ed ha già ratificato nuove adesioni per la prossima stagione sportiva. Ora non resta che godersi questo speciale finale di stagione, con la speranza che il sogno delle baby gialloblu possa andare avanti.

