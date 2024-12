Al termine delle varie fasi regionali di categoria, nelle diverse classi di età e di specialità, sono ben 31 gli atleti delle società locali che hanno staccato il pass per accedere alle finali nazionali di karate della Fik nel 2024. La parte del leone la faranno gli allievi della Meiji Kan che, guidati dalla maestra Virginia Pucci, hanno qualificato otto finalisti ai campionati italiani riservati alle cinture nere/marroni nelle classi agoniste; alla prestigiosa competizione che si terrà al PalaRoma di Montesilvano (Pescara) sabato e domenica parteciperanno Luca Pierini e Mattia Bonomi nella classe Seniores /kumite mentre Lorenzo Saitta farà il suo esordio agonistico nel kumite Esordienti. Grande attesa anche per la super campionessa d’Italia degli Juniores Marianna Marcelletti che completerà il suo percorso sportivo stagionale sperando di ottenere il biglietto per il campionato del mondo Iku che si terrà ad ottobre a Buenos Aires. Nella specialità del kata le brave Flavia di Cicco e Beatrice Tamburrini si sfideranno nella classe Juniores mentre Jacopo Scala, passato quest’anno tra i Cadetti, lotterà per una medaglia nazionale nella nuova classe di età. Jacopo, come già lo scorso anno, si è qualificato anche alle finali di kumite. Nei giorni di sabato 20 e domenica 21 aprile, invece, si terrà a Bologna la Coppa Italia Fik, finale nazionale riservata ai pre-agonisti ed ai bambini e ragazzi fino a 12 anni di età. A questa fase finale sono previsti quasi 2mila atleti da tutte le regioni italiane. La Meiji Kan ha qualificato nelle fasi regionali 13 atleti mentre dalla Hayashi-Ha di San Gordiano partiranno per Bologna 7 atleti. Infine 3 atleti, allievi della istruttrice Jessica Strazzullo si sono qualificati per la Kembukan di Santa Marinella. Dopo le finali nazionali di classe i migliori atleti, tecnici e arbitri della Meiji Kan parteciperanno ad importanti competizioni internazionali in Cile, Argentina, Polonia, Inghilterra e Spagna: un attività a tutto campo che, a livello di club, non ha eguali in nessuna palestra di nessun paese nel mondo del karate.

