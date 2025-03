Si terranno domani e domenica nello splendido Palasport Primo Carnera di Udine i campionati italiani organizzati dalla FIK.

Sono iscritti quasi mille cinture nere e marroni delle classi agonistiche di karate, provenienti da 300 società in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia.

La formazione locale, targata Meiji Kan ,parte con cinque atleti qualificati al termine della stagione sportiva iniziata a settembre, i quali hanno staccato il pass per contendersi il titolo nazionale più prestigioso.

Gli atleti della società di via Terme di Traiano, dopo aver partecipato con buoni risultati al Golden Gala a Reggio Emilia, al Grand Prix di Cervia ed aver vinto i campionati regionali ad Orvieto, cercheranno di conquistare il titolo di campione d’Italia e di ottenere la convocazione con la Nazionale FIK che parteciperà ad ottobre in Polonia ai campionati europei IKU.

Luca Pierini, capitano della squadra, combatterà nella classe Seniores (18/40 anni), Jacopo Scala si cimentera nel combattimento Cadetti (14-15 anni), così come il suo compagno di società Alessandro Medda, qualificato nella stessa categoria. Negli Esordienti (12-13 anni) sarà impegnato il giovane Lorenzo Saitta, mentre nella specialità kata è iscritta la brava Flavia di Cicco, al suo primo anno nella difficile classe Seniores; completa la lista dei qualificati Jacopo Scala, iscritto, tra i Cadetti, anche nei kata.

La formazione civitavecchiese sarà guidata, come sempre, dalla maestra Virginia Pucci, allenatrice della Nazionale femminile di kumite FIK.

«Sarà una gara molto dura - commenta Virginia Pucci - perchè è l’evento clou dell’attività nazionale; il livello tecnico del karate FIK si è notevolmente alzato in questi anni e i tanti finalisti presenti in tutte le categorie , rendono molto impegnativa la conquista di ogni medaglia. Noi, come sempre facciamo da 50 anni a questa parte, ci impegneremo per mantenere i colori del karate civitavecchiese ai vertici nazionali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA