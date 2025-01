Con il comunicato ufficiale numero 60 il giudice sportivo, avvocato Simone Rotellini, con la collaborazione del sostituto giudice, avvocato Domenico Gorziglia e l’assistenza del rappresentante Francesco Celletti dell’Associazione Italiana Arbitri, nella seduta di mercoledì ha adottato le decisioni in merito ai fatti accaduti domenica scorsa al campo sportivo "Bonelli" di Tarquinia, che ha visto una zuffa sia tra i presenti in tribuna che in campo tra i giocatori del Tarquinia e del Tolfa, che si stavano contendendo il big match di giornata del campionato Under 17 Provinciale girone di Viterbo. All'interno del comunicato si legge: “Ammenda euro 200 Tarquinia Calcio e Tolfa Calcio: poiché propri sostenitori davano corso ad una rissa sugli spalti cui seguiva una rissa in campo di estrema violenza e gravità, a cui partecipavano molti calciatori tesserati che non venivano identificati dall'arbitro perché indossavano tute e giacchetti sopra le divise”.

Inoltre “squalifica per tre gare effettive Benedetti Simone (Tarquinia Calcio): partecipava alla rissa colpendo un giocatore avversario reiteratamente e, in seguito continuava a provocare i giocatori della squadra avversaria”. “Fortunati Daniele (Tarquinia Calcio): partecipava alla rissa colpendo con violenza un giocatore avversario ripetutamente”.

“Ghonim Islam Badr (Tolfa Calcio) partecipava alla rissa strattonando a terra un avversario e colpendolo ripetutamente con calci e pugni”.

“Santecchi Alessio (Tolfa Calcio) partecipava alla rissa colpendo ripetutamente e con estrema violenza un giocatore avversario con una serie di pugni”.

Nel corso della gara è stato anche espulso il giocatore etrusco Alessio Catarcia: per lui una giornata di stop.

Le due squadre, falcidiate dal giudice sportivo, nel fine settimana scenderanno nuovamente in campo: domenica alle ore 11 si giocheranno Mco-Tarquinia e Tolfa-Cura.

