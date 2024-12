Civitavecchia è pronta a mettersi nuovamente davanti ai televisori per tifare per uno dei campioni più importanti avuti, almeno, negli ultimi 20 anni.

Come tantissimi appassionati di sport e non, sapranno, ha preso il via la nuova avventura all’America’s Cup di Luna Rossa, che si fregia delle importanti sponsorizzazioni principali di Pirelli e Prada, oltre ad aver scritto pagine memorabili della vela e dello sport italiano.

All’interno dell’equipaggio, pronto a dare grandi emozioni nelle acque di Barcellona, c’è anche il campionissimo Mattia Camboni.

Dopo aver partecipato a due edizioni delle Olimpiadi, nelle quali era stato scelto a rappresentare l’Italia nel windsurf Rs:X, il civitavecchiese ha deciso di cambiare il suo percorso, entrando a far parte del gruppo che tante soddisfazioni ha dato alla vela italiana, tanto da diventare un pezzo importante anche per chi non è proprio un lupo di mare.

Dopo mesi di allenamenti molto faticosi e di preparazione, che si è svolta nel quartier generale di Cagliari, finalmente è giunto il momento di mettersi in competizione e di portare a casa la coppa tanto ambita. Il team guidato da Max Sirena si trova a Barcellona per la prima parte dell’evento, che è cominciato con le gare preliminari ed un fortissimo vento che ha messo subito a dura prova i partecipanti. La coppa entrerà nel vivo da lunedì prossimo con i primi punti in palio.

Va ricordato che Mattia Camboni ha il ruolo di cyclor all’interno del team, che per questo settore viene chiamato Power Team, formato da nove membri, di cui sei provenienti dal canottaggio, uno dal ciclismo e due dalla vela, rappresenta un mix unico di talento e abilità provenienti da diversi ambiti sportivi.

L'obiettivo del Power Team è ambizioso: pedalare per alimentare i quattro sistemi idraulici dell'imbarcazione, consentendo ai compagni di equipaggio di regolare vele e albero in modo più efficiente. Questa sfida unica richiede non solo abilità tecnica, ma anche una notevole resistenza fisica, qualità che Camboni e i suoi compagni sembrano possedere in abbondanza.

Obiettivo riscatto per Luna Rossa, che anche nel 2021 era andata vicino alla conquista dell’America’s Cup e che si era dovuta arrendere solo in finale, contro la solita New Zealand nelle acque di Auckland.

Tornando a Barcellona, tra gli avversari da sconfiggere, già nel round robin iniziale, ci sono gli svizzeri di Alinghi, i francesi di Orient Express, gli statunitensi di American Magic e la Ineos Britannia. Chi riuscirà a prevalere, affronterà New Zealand, che, come detto, è campione in carica, in quella che sarà la competizione più attesa, ovvero la Louis Vuitton Cup.

Il round robin, ovvero una specie di girone all’italiana in stile calcistico, avrà luogo fino all’8 settembre, con le semifinali previste dal 14 al 19 settembre e la finale dal 26 settembre al 5 ottobre.

Sarà possibile seguire le vicende di Luna Rossa di Mattia Camboni sulle più importanti emittenti nazionali, infatti Mediaset ha acquisito i diritti per il chiaro e manderà in onda le regate sul canale 20, con le più importanti che saranno trasmesse anche da Italia1, mentre in pay tv sarà possibile tifare per il talento cresciuto alla Lega Navale sul canale 205 di Sky Sport. Anche il sito di Sport Mediaset sarà disponibile per la visione in streaming dell’evento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA