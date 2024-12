Mattia Bonomi, atleta di punta della Meiji Kan, cintura nera e vice campione italiano Seniores di karate, è stato arruolato, da pochi giorni, nell’Arma dei Carabinieri.

L’allievo del maestro Stefano Pucci, ha vinto il concorso ed è attualmente alla scuola Carabinieri di Roma.

Atleta serio, meticoloso ed educato saprà distinguersi sicuramente anche nel suo nuovo, importante lavoro.

«Ricordo quando il suo papà, l'amico Marco - dichiara commosso il maestro Pucci - me lo portò in palestra quando aveva appena 6 anni; Mattia si è subito distinto per la sua educazione e serietà negli allenamenti ed i tanti risultati sportivi da lui ottenuti in questi 16 anni di pratica del karate ne sono l’esempio tangibile. Ultimo risultato importante, è stata la medaglia d'argento ai campionati italiani Seniores FIK, conquistata appena due mesi fa a Pescara».

Mattia Bonomi è solo l’ultimo degli atleti formati alla scuola del maestro Stefano Pucci, che sono stati arruolati nelle forze di Polizia, Carabinieri e Penitenziaria, alcuni vincendo i concorsi dello Stato, altri direttamente scelti dai Gruppi sportivi, dando lustro allo sport del karate.

