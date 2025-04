CIVITAVECCHIA – In attesa di scoprire i dettagli del cartellone che, quest’anno, sarà curato dalla società “On Air” di Giampiero Firicano, spunta il nome di Cristiano De Andrè tra quelli degli artisti che calcheranno il palco della Marina.

Sul sito ufficiale dell'artista, infatti, sono state aggiunte nuove date al tour che lo porterà, fino a fine anno, a cantare e riproporre le più belle canzoni del padre Fabrizio in giro per l’Italia; e tra queste appunto Civitavecchia, il 28 agosto prossimo. Le prevendite saranno disponibili da giovedì 10 aprile alle ore 15.