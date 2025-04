CIVITAVECCHIA – Arriva in Parlamento il caso relativo alla mancata celebrazione di Raul Di Gennaro, eroe di El Alamein e figura di spicco per la città di Civitavecchia, in occasione della giornata nazionale dell'Unità d'Italia del 17 marzo, da parte dell’amministrazione comunale. Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi ha infatti presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno e al Ministro della Difesa.

Presentata il 31 marzo scorso, l’interrogazione evidenzia come lo statuto del comune di Civitavecchia preveda la celebrazione solenne, il 17 marzo di ogni anno, dei patrioti e degli eroi civitavecchiesi che si sono distinti nel corso della storia cittadina. Tuttavia, l'assemblea dei capigruppo del comune ha sospeso le celebrazioni previste per il 17 marzo 2025 in favore di Raul Di Gennaro, in attesa di definire le modalità di individuazione degli eroi e dei patrioti da celebrare. Di conseguenza, la data del 17 marzo 2025 è trascorsa senza aver celebrato alcun patriota o eroe civitavecchiese.

L'interrogazione sottolinea il valore di Raul Di Gennaro, ricordando le sue gesta eroiche militari come sottotenente paracadutista della Folgore a El Alamein, per le quali fu decorato con la medaglia d'argento al valore militare, il suo impegno nello sminamento del territorio laziale dopo la Seconda Guerra Mondiale, e i suoi meriti sportivi come fondatore della Società Nuoto Civitavecchia, che gli valsero la stella d'argento e d'oro al merito sportivo del Coni.

«Ringraziamo l'on. Andrea Volpi per l'attenzione che, ancora una volta, dimostra per Civitavecchia e, nello specifico, su questa tematica, che per noi riveste un valore simbolico ed ideale importante, perché Raul Di Gennaro – ha ricordato il coordinatore del circolo cittadino di FdI Paolo Iarlori – è stato e sarà per sempre un grande uomo, un patriota, un grande civitavecchiese ma, soprattutto ed indiscutibilmente, un eroe da celebrare e ricordare, in segno di gratitudine nei suoi riguardi ma anche per l'elevato valore morale ed educativo per i nostri giovani e per le future generazioni che la sua figura riveste oggi e per l'avvenire, perché Raul Di Gennaro è un luminoso esempio di coraggio, di amor patrio e di senso del dovere. Proprio per questo – ha concluso Iarlori – auspichiamo che la mozione proposta dal nostro gruppo consiliare per ricordare Raul Di Gennaro anche nella toponomastica di Civitavecchia possa essere presto approvata dal consiglio comunale».

Fratelli d'Italia Civitavecchia continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda e a sostenere iniziative volte a valorizzare la memoria dei cittadini illustri che hanno reso grande la nostra città.