Matteo Sargolini si è laureato campione d’Italia per la categoria Under 18. Ancora una grande soddisfazione per l’atleta civitavecchiese e per il Club 88, la società che gli ha consentito di fare una grandissima crescita, che l’ha portato anche a mostrare il suo talento al di fuori dei confini nazionali. A

nome del Sindaco Marco Piendibene e di tutta l’Amministrazione Comunale, il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, ha deciso di esprimere le più sentite congratulazioni a Matteo Sargolini, vincitore del titolo tricolore conquistato a Roma, per la precisione a Villa Pamphili, nel corso dell’ultimo weekend, insieme al compagno Pietro Giovannini. Matteo e Pietro si sono imposti con autorevolezza, confermandosi una coppia formidabile e guadagnandosi meritatamente un posto nella Nazionale Italiana Juniores per i prossimi Mondiali in Spagna.

«Un plauso particolare anche al Club ’88 e a tutto lo staff – afferma il delegato Patrizio Pacifico – per aver saputo formare con dedizione un atleta di alto livello che porta con orgoglio i colori della nostra città».

