Dopo due trasferte di fila e soprattutto dopo la convincente prova offerta contro Civita Castellana, la Maury’s Com Cavi Tuscania torna finalmente a giocare di fronte al proprio pubblico e lo fa contro l’Invicta Mamo SolCaffè Grosseto per quello che è l'incontro clou della ventesima giornata del girone F della Serie B maschile. In palio, infatti, buona parte delle chance di accedere ai playoff essendo di fronte la terza in classifica, Grosseto con 43 punti, e la seconda forza del girone, Tuscania appunto che è seconda con 47 ad una sola lunghezza dalla capolista ToscanaGarden Arno. I cugini maremmani sono reduci da una serie di prestazioni altalenanti, come del resto i padroni di casa, tanto che non sono mai riusciti ad approfittare dei mezzi passi falsi dei ragazzi di Victor Perez Moreno: dopo aver perso 3-1 a Foligno hanno anche lasciato un punto in casa domenica scorsa contro la sorprendente Anguillara.

«È una delle partite più toste dell’anno - ammette Marco Lucarelli, martello biancoazzurro - Grosseto è una squadra preparata con giocatori esperti, insomma una squadra “rognosa”. L'abbiamo già affrontata con delle amichevoli e poi all'andata, ha sicuramente dei giocatori importanti come Pellegrino che è uno dei più pericolosi. Una squadra che ci sta attaccata ai polpacci dall'inizio del campionato e quindi dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità, con la giusta pazienza; dobbiamo concentrarci sul nostro gioco in modo da esprimere al massimo le nostre potenzialità. Per quanto ci riguarda - prosegue Lucarelli - ci stiamo allenando con la giusta mentalità, abbiamo ritrovato finalmente un po’ di serenità dopo le due sconfitte che giustamente ci avevano un po’ demoralizzando. Sabato sarà sicuramente una bella partita per cui invito tutti i nostri meravigliosi sostenitori a venire a vederla al palazzetto».

All'andata la Maury's Com Cavi Tuscania si impose con un netto 0-3. A dirigere l'incontro, fischio di inizio previsto domani alle ore 17.30, saranno i signori Gianclaudio Bosica e Federica Grasso.

Probabile starting-six di Grosseto: Grassi al palleggio con Pellegrino in diagonale, Galabinov e Alessandrini laterali, Ielasi e De Matteis al centro, Sposato libero.

Diretta YouTube Invicta volley.

