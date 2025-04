Bel gioco e grinta non sono bastati: anche stavolta il Tolfa non è riuscito a fare bottino pieno. Al termine della partita di ieri pomeriggio i padroni di casa allo Scoponi hanno impattato 1-1 con gli ospiti del Borgo Palidoro. Nella 34esima giornata del campionato Promozione Tolfa e Borgo Palidoro si sono divisi un punto ciascuno. Il pareggio, però, sta un po' stretto ai ragazzi allenati da mister Roberto Macaluso che hanno disputato un ottimo primo tempo: con un gol di Martinelli il Tolfa è passato in vantaggio; poi nella ripresa qualche errore ha portato gli ospiti allenati dal tecnico civitavecchiese Paolo Caputo a pervenire al pareggio. Sul risultato di 1-1 si è poi chiusa la sfida fra il rammarico dei padroni di casa per la mancata vittoria e per qualche dubbia delusione arbitrale. A tutti, giocatori e spettatori: alcuni cartellini gialli e rossi sono sembrati eccessivi. Per questa sfida mister Macaluso non ha potuto contare sugli assenti Nuti, Vittorini e Boriello. «È stato un pareggio che che ci sta stretto - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - peccato perché abbiamo approcciato molto bene la sfida, tanto che siamo passati in vantaggio con il gol di Gabriele Martinelli e poi eravamo anche in superiorità numerica per l'espulsione di Savarino. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato impostazione e abbiamo preso gol e, naturalmente, è subentrato nervosismo perché per noi era importante la vittoria. Aggiungo che per quanto riguarda la direzione arbitrale della sfida sia per noi che il Borgo Palidoro è stato un arbitraggio veramente non all'altezza: ci sono stati tanti cartellini rossi, altrettanti cartellini gialli, quando invece è stata una partita ultra corretta, quindi è stato un peccato. Per quanto facciamo una categoria superiore come la Promozione gli arbitri spesso non sembrano all'altezza della situazione. Ci prendiamo questo punto conquistato contro il Borgo Palidoro, ma certo è normale che adesso diventa complicato se non impossibile, però cercheremo di portare a termine la stagione in maniera degna».

LA FORMAZIONE Mister Macaluso per questa sfida ha mandato in campo al fischio d'inizio De Clementi, Marziantonio, Roccisano, Salvato, Santi, Pasquini, Bevilacqua, Pangi, Fagioli, Martinelli e Galletti. A disposizione c'erano: Nocchi, Salis, Ficorella, De Simone, Ianari, Suma, Giovani, Lorenzoni. Domenica prossima, 35esima giornata del campionato, il Tolfa sarà impegnato in un vero e proprio big match nella tana dell'ottica Real Morandi.

