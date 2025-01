Momenti di gloria per la Mtb Santa Marinella in occasione del primo rilevante appuntamento agonistico dell’anno nuovo coinciso con lo svolgimento dei Campionati Italiani di ciclocross a Fae di Oderzo sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Con due top-10 in classifica, più che buono nel complesso il comportamento degli atleti del sodalizio altolaziale che ha visto la presenza sul campo gara in Veneto del presidente Stefano Carnesecchi e del consigliere Elisabetta Dani che non hanno fatto mancare nulla durante lo svolgimento delle varie gare, fornendo tutta l’assistenza necessaria agli atleti Gianfranco Mariuzzo, Michele Feltre e Claudio Albanese.

Da registrare il quarto posto di Michele Feltre nella categoria master 8+, si è piazzato all’ottavo posto Gianfranco Mariuzzo tra i master 7 e nella stessa categoria Claudio Albanese non è andato oltre la 19.ma posizione.

Sempre in Veneto un passo indietro alla gara del 31 dicembre 2024 con il Cross del Sile a Casale sul Sile dove Feltre ha ottenuto il settimo della fascia quattro e il secondo di categoria master 8 con ritiro di Mariuzzo per guasto meccanico.

Per la quarta prova del Roma Master Cross, disputata sui prati del Parco Ardeatino I Granai, altra brillante vittoria di Angelo Ciancarini tra i master 8. Sono stati impegnati nella medesima gara anche Giuseppe Calò (5°M4), Daniele Bagnoli (8°M6), Claudio Albanese (3°M7) e Vincenzo Scozzafava (5°M8).

